Минсельхоз назвал регионы с наибольшими продажами молока

Эксперты объяснили, какое именно молоко учитывается в рейтинге.

Российское министерство по сельскому хозяйству назвало регионы страны с наибольшими продажами молока. По данным рпесс-службы профильного ведомства федерального правительства, лидером следует считать по данному показателю татарстан. В рейтинге также заметны Краснодарский край и Воронежская область. Согласно статистическим данным за январь 2026 года, именно на территории этих субъектов страны компании реализовали больше всего молока. Для Татарстана речь идет о более полутора миллионов тонн продаж, для Кубани - около 1,2 миллионов тонн. Замыкает топ-три Воронежская область с почти 900 тысячами тонн продукции.

Нулевые показатели фиксируются у Магаданской области, Калмыкии, Севастополя, Тувы и Якутии. Меньше всего было молоко было реализовано на Чукотке, в Астраханской области и Ингушетии. Минсельхоз России добавляет, что в данных учитывается такое молоко, которое было надоено в качестве сырья для дальнейшей переработки. В рейтинг не включается молоко, закупленное у местного населения, а также принятое в счет оплаты за проданных коров.

