Россия начала поставки рыбы в Бразилию

Россия начала поставки рыбы на рынок Бразилии. Об этом сообщила журналистам министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Ее слова приводит ТАСС.

Лут подчеркнула, что Россия начала поставки маленьких объемов рыбы на бразильский рынок. По ее словам, в качестве потенциала Минсельхоз преимущественно видит минтай, треску и сельдь. Также министр отметила высокие пошли в Бразилии на ввоз этой продукции.

Поэтому здесь нам есть о чем поговорить с нашими бразильскими коллегами. Но пока рынок находится в начальной стадии.



Оксана Лут, министр сельского хозяйства РФ

Отметим, что всего по итогам 2025 года Россия импортировала 680 тысяч тонн рыбы. Этот показатель стал на 3% больше, чем в 2024 году.

Ранее мы сообщали, что Белоруссия стала главным поставщиком рыбы в Россию в 2025 году.

