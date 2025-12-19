Общая цена закупок составила 336 млн долларов.

Белоруссия стала главным поставщиком рыбы в Россию в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе Рыбного союза.

Отмечается, что белорусские морепродукты составили значительную часть поставок в РФ. По данным специалистов, по итогам прошлого года Москва получила от Минска 112 тысяч тонн рыбы. Общая цена закупок составила 336 млн долларов.

Также сообщается, что второе место в рейтинге поставщиков рыбы в Россию занял Китай. По данным Рыбного союза, Китай продал России 96 тысяч тонн рыбы. Тройку лидеров замыкает Турция (75 тысяч тонн). Всего за 2025 год в Россию поступило 680 тысяч тонн рыбы. Это на 3% больше, чем в предыдущем году.

Фото: pxhere.com