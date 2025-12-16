Час Фриман оценил письмо, которое украинский политик направил в адрес Владимира Путина.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский проявил хамство в обращении к российскому Владимиру Путину. Соответствующее мнение высказал бывший американский дипломат, бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-канала норвежского журналиста Гленна Дизена.

Владимир Зеленский не сделал себе чести, когда написал Владимиру Путину саркастическое, неискреннее письмо, которое может скорее разозлить, чем вовлечь в диалог. И, конечно, российский президент отверг его как пиар-акцию, чем оно, по сути, и было. Час Фриман, эксперт

Ранее украинский политик опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором предложил коллеге из Кремля провести рабочую встречу в третьей стране и завершить вооруженный конфликт. Комментируя это заявление, Владимир Путин отметил, что в тексте присутствовали элементы хамства. Президент России добавил, что пока не видит смысла во встрече с Владимиром Зеленским.

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Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen