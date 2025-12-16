В США уверен, что украинским неонацистам придется эмигрировать из страны.

Вооруженные конфликт на Украине завершится на российских условиях. Соответствующее мнение высказал бывший американский дипломат, бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-канала Dialogue Works. Западный представитель подчеркнул, что сейчас в украинской политической системе доминирует "нацистская толпа", которой, по завершению противостояния с Москвой, в итоге придется эмигрировать на другую территорию.

По‑моему, мы вот-вот увидим российское наступление, в результате которого конфликт завершится на условиях России. Час Фриман, эксперт

Напомним, что согласно сведениям от министерства по обороне страны, российские войска за прошедшие сутки освободили Новый Донбасс, а также 120 зданий в Константиновке на территории ДНР. Также бойцы нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым Вооруженными силами Украины, местам хранения, сборки и запуска дальних беспилотников противника, а также пунктам временной дислокации местных вооруженных формирований и иностранных наемников. Противник лишился порядка 1330 человек личного состава.

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Фото: YouTube / Dialogue Works