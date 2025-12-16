Вооруженные конфликт на Украине завершится на российских условиях. Соответствующее мнение высказал бывший американский дипломат, бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-канала Dialogue Works. Западный представитель подчеркнул, что сейчас в украинской политической системе доминирует "нацистская толпа", которой, по завершению противостояния с Москвой, в итоге придется эмигрировать на другую территорию.
По‑моему, мы вот-вот увидим российское наступление, в результате которого конфликт завершится на условиях России.
Час Фриман, эксперт
Напомним, что согласно сведениям от министерства по обороне страны, российские войска за прошедшие сутки освободили Новый Донбасс, а также 120 зданий в Константиновке на территории ДНР. Также бойцы нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым Вооруженными силами Украины, местам хранения, сборки и запуска дальних беспилотников противника, а также пунктам временной дислокации местных вооруженных формирований и иностранных наемников. Противник лишился порядка 1330 человек личного состава.
Аналитик Фриман: Зеленский проявил хамство в обращении к Путину.
Фото: YouTube / Dialogue Works
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