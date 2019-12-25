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Аналитик Фриман: эскалация в конфликте на Украине выходит на новый уровень
Сегодня, 12:54
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Аналитик Фриман: эскалация в конфликте на Украине выходит на новый уровень

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В США объяснили, чего добьются страны НАТО, если решат отправить на Украину военный контингент.

В украинском вооруженном  конфликте сейчас происходит новый виток эскалации.Соответствующее мнение высказал бывший американский дипломат, бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-канала Dialogue Works. Западный представитель опасается того, что распространяются идеи по военному присутствию стран-членов НАТО в зоне проведения российской специальной военной операции (СВО).

Cейчас мы видим, как цикл эскалации и ответной эскалации в случае с Украиной выходит на новый, более высокий уровень. И это очень опасно.

Час Фриман, эксперт

В США добавили, что российское руководство не может спокойно терпеть иностранные силы под флагом Североатлантического альянса или под каким-либо другим предлогом на территории соседнего государства. С этой угрозой Кремль не будет мириться, что станет началом нового витка эскалации украинского кризиса. Час Фриман добавил, что исторически у России есть основания опасаться того, что соседи нападут на ее территорию.

Аналитик Фриман: Россия завершит конфликт на Украине на своих условиях.

Фото: YouTube / Dialogue Works

Теги: военное присутствие, нато, час фриман
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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