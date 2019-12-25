В США объяснили, чего добьются страны НАТО, если решат отправить на Украину военный контингент.

В украинском вооруженном конфликте сейчас происходит новый виток эскалации.Соответствующее мнение высказал бывший американский дипломат, бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-канала Dialogue Works. Западный представитель опасается того, что распространяются идеи по военному присутствию стран-членов НАТО в зоне проведения российской специальной военной операции (СВО).

Cейчас мы видим, как цикл эскалации и ответной эскалации в случае с Украиной выходит на новый, более высокий уровень. И это очень опасно. Час Фриман, эксперт

В США добавили, что российское руководство не может спокойно терпеть иностранные силы под флагом Североатлантического альянса или под каким-либо другим предлогом на территории соседнего государства. С этой угрозой Кремль не будет мириться, что станет началом нового витка эскалации украинского кризиса. Час Фриман добавил, что исторически у России есть основания опасаться того, что соседи нападут на ее территорию.

Аналитик Фриман: Россия завершит конфликт на Украине на своих условиях.

Фото: YouTube / Dialogue Works