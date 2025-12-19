Китай увеличил экспорт рыбы в Россию до рекордного уровня

Больше всего в минувшем году Китай поставил России замороженной рыбы.

Китай по итогам 2025 года увеличил экспорт рыбы в Россию до рекордного уровня. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные китайской таможенной службы.

Отмечается, что за 12 месяцев прошлого года китайские компании экспортировали в Россию рыбу на общую сумму 188,3 млн долларов. Показатель 2024-го составил 141,1 млн долларов. В результате сумма поставок выросла на 34% в годовом выражении. Это максимальная сумма с 2015 года.

Также сообщается, что больше всего в минувшем году Китай поставил России замороженной рыбы. Сумма продукции составила 132,6 млн долларов. Объем рыбного филе оценивается в 52,6 млн, сушеной рыбы - в 2,9 млн.

Фото: pxhere.com