Среди основных покупателей китайского винограда Россия занимает шестое место.

Поставки китайского винограда в Россию в 2025 году выросли втрое. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные китайской таможни.

Всего по итогам минувшего года Китай поставил в Россию 47,7 тысячи тонн винограда. Этот показатель стал максимальным за все время торговли между двумя странами. Стоимость при этом выросла до рекордного 81 млн долларов. Максимальный экспорт в Россию был утановлен в ноябре, когда из Китая привезли 9,3 тысячи тонн винограда.

Среди основных покупателей китайского винограда Россия занимает шестое место. Лидером рейтинга является Вьетнам. На втором месте идет Таиланд. Тройку лидеров замыкает Индонезия. Выше России в рейтинге также расположились Киргизия и Филиппины.

Ранее Мишустин сообщил об историческом рекорде в торговле с дружественными странами.

Фото: pxhere.com