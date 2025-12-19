Существенный прирост продемонстрировали Китай, Белоруссия, Индия и Казахстан.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил об историческом рекорде в торговле с дружественными странами. Об этом он заявил на стратегической сессии о развитии внешнеэкономической деятельности.

По словам главы правительства, поставки в дружественные страны в 2025 году составили 86% от общих объемов российского экспорта. Мишустин подчеркнул, что это рекордный показатель. Существенный прирост продемонстрировали Китай, Белоруссия, Индия и Казахстан.

Также премьер-министр напомнил, что ранее была поставлена задача увеличить несырьевой неэнергетический экспорт на 67% к 2030 году. Он добавил, что на дружественные страны должно приходиться не менее 80% общего объема.

Ранее Мишустин указал на важность активной цифровизации таможенного администрирования.

Видео: Правительство России