Мишустин прибыл в Минеральные Воды для участия в форуме

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Минеральные Воды для участия в Кавказском инвестиционном форуме. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

У трапа самолета Мишустина встретили полномочный представитель Президента в СКФО Юрий Чайка и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Глава правительства не только примет участие в форуме, но также проведет совещание с членами правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.

Отметим, что первый Кавказский инвестиционный форум прошел в Минеральных водах в 2023 году и носил статус выставки. Тогда же Мишустин призвал его сделать ежегодным. Нынешний Кавказский инвестиционный форум проходит 28-30 апреля.

Видео: Правительство России