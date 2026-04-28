Мишустин назвал риски, которые несет доступность и легкость ИИ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал риски, которые несет доступность и легкость применения искусственного интеллекта. Об том он заявил на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" в Москве.
По словам главы правительства, доступность и легкость применения ИИ может привести к иллюзии того, что можно прожить без профессиональных знаний. Он подчеркнул, что ключевой риск заключается не в исчезновении отдельных профессий, а в снижении мотивации к обучению и фундаментальному освоению знаний.
Поэтому наиболее востребованными будут те, кто сможет разбираться в сути вопросов и самостоятельно создавать что-то новое. Именно такие люди, специалисты смогут двигать прогресс дальше.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Ранее Мишустин заявил, что страны ЕАЭС будут развивать свободную торговлю с Индонезией.
Видео: Марафон "Знание. Первые"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все