Мишустин назвал риски, которые несет доступность и легкость ИИ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал риски, которые несет доступность и легкость применения искусственного интеллекта. Об том он заявил на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" в Москве.

По словам главы правительства, доступность и легкость применения ИИ может привести к иллюзии того, что можно прожить без профессиональных знаний. Он подчеркнул, что ключевой риск заключается не в исчезновении отдельных профессий, а в снижении мотивации к обучению и фундаментальному освоению знаний.

Поэтому наиболее востребованными будут те, кто сможет разбираться в сути вопросов и самостоятельно создавать что-то новое. Именно такие люди, специалисты смогут двигать прогресс дальше. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

