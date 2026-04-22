Сегодня, 8:26


Мишустин: страны ЕАЭС будут развивать свободную торговлю с Индонезией

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут развивать свободную торговлю с Индонезией. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании с кабмином.

По его словам, правительство  рассмотрело проект федерального закона о ратификации соглашения о свободной торговле с Индонезией. Он подчеркнул, что документ направлен на углубление экономического партнерства по линии ЕАЭС. Кроме того, соглашение устанавливает преференциальный режим торговли в отношении подавляющего большинства товаров, охватывает более 98% двустороннего оборота между Индонезией и Россией.

Рассчитываем, что режим свободной торговли будет стимулировать укрепление сотрудничества во многих сферах, которые представляют взаимный интерес.

Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее мы сообщали, что правительство сократит задолженность 16 регионов по бюджетным кредитам.

Видео: Правительство России

