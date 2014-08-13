Правительство сократит задолженность 16 регионов по бюджетным кредитам

Правительство России сократит задолженность 16 регионов по бюджетным кредитам. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабина.

По его словам, данное решение позволит регионам высвободить дополнительные ресурсы на улучшение условий работы региональной экономики и повышение качества жизни граждан. В список на сокращение задолженностей вошли регионы, направившие значительную часть своих средств на выполнение мастер-планов городов, совершенствование ЖКХ и обновление общественного транспорта.

В число регионов вошли республики Бурятия, Калмыкия, Крым, Северная Осетия, Хакасия, Красноярский край, а также Волгоградская, Ивановская, Иркутская, Курганская, Новгородская, Орловская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская и Тверская области. Общая сумма списания составит 31 млрд рублей.

