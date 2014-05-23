Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал Росстандарт особенно следить за топливным контрафактом. Об этом он заявил на встрече с главой агентства Антоном Шалаевым.

По словам главы правительства, предотвращение контрафакта автомобильного топлива является задачей, требующей особого внимания Росстандарта. Также Мишустин отметил важность продолжения развития национальных систем стандартизации и обеспечения единства измерений, в том числе используя обратную связь от граждан и бизнеса.

Важно, чтобы привычные товары, новинки соответствовали обязательным требованиям ГОСТов. Для этого нужно не только разрабатывать и актуализировать сами нормативы, но и тщательно следить, контролировать их соблюдение и соответствие, в том числе и качество продукции, используя при этом весь арсенал возможностей. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее мы сообщали, что Мишустин подписал постановление о создании наццентра судостроения имени Крылова.

Видео: Правительство России