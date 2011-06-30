Мишустин подписал постановление о создании наццентра судостроения имени Крылова

Новая структура на базе Крыловского центра займётся фундаментальными исследованиями и разработкой морской техники.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании Национального исследовательского центра судостроения имени академика А. Н. Крылова. Решение принято в рамках указа президента России Владимира Путина от 2 декабря 2025 года, сообщили в пресс-службе кабмина. Новая организация создаётся на базе Крыловского государственного научного центра — одного из крупнейших в области кораблестроения и проектирования судов.

В новом федеральном учреждении будут проводиться фундаментальные и прикладные научные исследования в сфере судостроения и разработки морской техники, выполняться полный инновационный цикл научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям развития судостроения и морской техники. Кроме того, центр будет участвовать в разработке и обосновании программ судостроения, а также консолидировать исследовательский, конструкторский, технологический и кадровый потенциал ведущих научных организаций для формирования опережающего научно-технического задела и развития прорывных технологий.

О создании центра в апреле 2025 года сообщил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев. Алексей Крылов, в честь которого назван центр, — русский и советский учёный, основоположник теории корабля. Он является автором множества работ по теории магнитных и гироскопических компасов, артиллерии, механике, математике и астрономии, трижды кавалер ордена Ленина, Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской премии (1941).

