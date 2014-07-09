Иран открыл Ормузский пролив для прохода судов на две недели. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в своем аккаунте в социальной сети X.
Отмечается, что проход судов будет возможен через координацию с иранскими вооруженными силами и с учетом технических ограничений. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели. Он подчеркнул, что прекращение огня будет двухстороннним.
На срок в две недели безопасный проход через Ормузский пролив будет возможен через координацию с иранскими вооруженными силами и с учетом технических ограничений.
Аббас Аракчи, глава МИД Ирана
