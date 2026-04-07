Премьер-министр России Михаил Мишустин ожидает роста инфляционного давления в мире из-за ситуации в Персидском заливе. Об этом он заявил на стратегической сессии о развитии топливно-энергетического комплекса.

По словам главы правительства, стоимость нефти выросла на несколько десятков процентов, а цена на газ выросла почти вдвое. Он подчеркнул, что это привело к "щутимым дисбалансам в глобальной торговле". Также Мишустин добавил, что ряд государств с целью защиты внутренних рынков вынуждены ограничивать поставки за рубеж

Это отразится и на транспортных услугах, на логистике, на электроэнергии. Вырастут издержки промышленности и, соответственно, инфляционное давление.



Михаил Мишустин, премьер-министр России

Видео: Правительство России