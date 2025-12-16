"Театральный проект 27" представит юбилейный показ рэп-мюзикла "Пушка"

История двухвековой давности оказывается удивительно созвучна проблемам и мечтам современного поколения.

Рэп-мюзикл "Пушка", ставший одним из главных событий в подростковой театральной среде, стремительно приближается к знаковому рубежу. Всего за год постановка прошла путь от эскиза до репертуарного спектакля и теперь готовится отметить свой 50-й показ. Юбилейная премьера состоится 14 июня на сцене "Театрального проекта 27" в Петербурге.

Спектакль переносит зрителей в Царскосельский лицей, рассказывая о юных годах Александра Пушкина и его друзей – Дельвига, Горчакова, Данзаса и Кюхельбекера. Авторы намеренно лишают героев хрестоматийного глянца, представляя их живыми молодыми людьми, которые дружат, спорят, влюбляются и ищут собственный голос. История двухвековой давности оказывается удивительно созвучна проблемам и мечтам современного поколения.

История успеха началась осенью 2024 года на режиссерской лаборатории Большого Детского фестиваля. Необычное соединение пушкинской эпохи и хип-хоп культуры сразу привлекло внимание профессионалов. Уже в 2025 году спектакль вошёл в постоянный репертуар театра и начал активно гастролировать по стране, собирая полные залы в Москве, Благовещенске и других городах.

Режиссёры Маша и Илья Додылины отмечают, что постановка продолжает развиваться: за 50 показов спектакль не "устоялся", а продолжает жить и требовать от актёров максимальной включённости. Особую энергию постановке придаёт актёрский состав, где профессиональные артисты играют вместе с юными исполнителями. Главную роль 17-летнего поэта исполняет Арсений Захаров, создавая на сцене честный и дерзкий образ будущего классика.

Визуальный язык постановки построен на смелом синтезе эпох: эстетика русского ампира в костюмах сталкивается с современной уличной модой, а трансформирующиеся парты становятся то классной комнатой, то театральной сценой, соединяя историческую тему с современным ритмом.

Ранее мы сообщили о том, что "Театральный проект 27" приглашает подростков в соавторы.

Фото: Владимир Постнов

