Премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал на важность активной цифровизации таможенного администрирования. Об этом он заявил на встрече с руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерием Пикалевым.

Глава правительства отметил, что современные цифровые инструменты нужно активнее включать в практику таможенного администрирования. По его словам, следует развивать их функционал и сокращать время контрольных операций. Мишустин подчеркнул, что с помощью цифровых инструментов люди и бизнес смогут максимально просто и быстро решать свои проблемы. Он поручил главе ФТС продолжать уделять этой работе особое внимание.

Также Мишустин заявил, что платформенная экономика представляет достаточно сложные логистические мероприятия. Глава правительства заявил, что таможенные органы, которые принимают в этом активное участие, должны владеть всеми цифровыми инструментами.

Ранее Мишустин указал на важность совершенствования таможенных операций.

Видео: Правительство России