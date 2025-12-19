Мишустин указал на важность совершенствования таможенных операций

В Доме правительства прошла рабочая встреча с главой ФТС Валерием Пикалевым.

Продолжать работу по совершенствованию таможенных операций, а также повышать их эффективность является для государства очень важными задачами. Соответствующее заявление сделал российский премьер-министр Михаил Мишустин в Москве, принимая с докладом руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерия Пикалева. Чиновник из федерального правительства указал коллеге из надзорного ведомства о необходимости защищать права добросовестных поставщиков продукции на внутреннем рынке, а также обеспечивать население и бизнес товарами.

Очень важно продолжать совершенствовать таможенные операции, повышать их эффективность, укреплять международные торговые связи, в том числе на приграничных территориях. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин уточнил, что таможенная служба страны защищает экономические интересы и контролирует перемещение товаров через государственную границу. От эффективной работы ФТС зависит не только реализация российских программ, но и конкурентоспособность отечественных предприятий. В этой области следует упрощать процедуры провоза продукции, сокращать административные барьеры, расширять поток товаров и проверки легальности ввоза и вывоза грузов.

Мишустин поручил создать единую госсистему "Антифрод" для борьбы с кибермошенниками.

Фото и видео: Правительство России