Мишустин поручил создать единую госсистему "Антифрод" для борьбы с кибермошенниками

Премьер-министр дал распоряжение разработать стратегию и сформировать федеральный штаб по противодействию цифровым преступлениям.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил создать государственную информационную систему "Антифрод" в качестве единой платформы для сбора и анализа данных по кибермошенничеству. Об этом сообщает пресс-служба кабмина со ссылкой на итоги стратегической сессии по цифровым преступлениям, прошедшей 17 декабря 2025 года.

Для координации всей работы будет сформирован федеральный оперативный штаб. Предложения по его созданию должны быть представлены к 2 марта 2026 года.

Кроме того, к 3 августа 2026 года планируется разработать и утвердить документ стратегического планирования по противодействию правонарушениям с использованием ИТ-технологий, который призван систематизировать борьбу с кибермошенничеством. Промежуточный отчёт по его подготовке должен быть готов к 12 мая.

В перечень поручений также вошла проработка мер по усилению борьбы с дропперами (посредниками в переводе денег) и повышению ответственности операторов связи и банков в случаях, когда граждане становятся жертвами мошенников. Предполагается наладить оперативный обмен данными между финансовыми организациями, операторами связи, цифровыми площадками и госорганами через ГИС "Антифрод", а также рассмотреть вопрос о солидарной ответственности банков и операторов связи. Проработать весь комплекс мер правительство должно до 10 апреля 2026 года, представив промежуточный доклад уже к 10 февраля.

Фото: официальный сайт президента РФ