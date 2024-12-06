Мишустин поручил держать на контроле качество ветеринарных вакцин

Премьер России принял в Доме правительства руководителя Россельхознадзора.

Интерес к ветеринарным вакцинам растет во всем мире, поэтому их выпуск и качество должны находиться под постоянным контролем. Соответствующее заявление сделал глава федерального правительства Михаил Мишустин, разговаривая в Москве с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом. Премьер-министр страны дал поручение коллеге по препаратам для животных. Он напомнил, что интерес к ним растет на мировой площадке, а в особенности - на территории Содружества независимых Государств (СНГ). Нашему государству важно держать на контроле регистрацию вакцин, их качество. Дополнительно властям следует держать на особом контроле вопросы, связанные с надзором по использованию сельскохозяйственных земель. В том числе речь идет о мерах по противопожарной безопасности.

Фактически это тот самый земельный контроль. Контроль за использованием земли - категория ее, вид разрешенного использования - осуществляет в том числе и ваша служба, что касается и применения таких земель для агропромышленного комплекса. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

