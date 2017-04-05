Мишустин: Россия за шесть лет модернизирует 75 аэропортов

По его словам, модернизация аэропортов необходима для увеличения авиамобильности россиян.

Россия за шесть лет модернизирует 75 аэропортов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским.

По словам главы правительства, модернизацию проводят очень активно и с привлечением бизнеса. Он также напомнил, что недавние работы провели в Ижевске и Муранске. Мишустин подчеркнул, что модернизация аэропортов необходима для увеличения авиамобильности россиян.

Премьер-министр добавил, что потенциал развития перевозок подобного рода пока еще не раскрыт в полной мере. Мишустин призвал главу "Аэрофлота" добиться максимально эффективного использования всех возможностей и ресурсов. Он также указал на необходимость запуска новых рейсов, в том числе в дружественные страны.

Ранее мы сообщали, что "Аэрофлот" в 2025 году перевезет 55,4 млн пассажиров.

Видео: Правительство России