"Аэрофлот" в 2025 году перевезет 55,4 млн пассажиров

Сергей Александровский сообщил о результатах работы компании по перевозкам за текущий год.

Группа компаний "Аэрофлот" по результатам 2025 года планирует увеличить перевозки пассажиров до 55,4 миллионов человек. Соответствующее заявление сделал генеральный директор Сергей Александровский в ходе рабочей встречи с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным в Москве. Он напомнил коллеге из федерального правительства, что в прошлом году удалось перевезти 55,3 миллиона человек. Дополнительно оператор перевез порядка 2,2 миллионов детей в возрасте от 2 до 12 лет со скидками. Ранее такое решение одобрил глава государства Владимир Путин. Наибольший рост спроса фиксировался по стране до Сочи и Калининграда.

Дополнительно "Аэрофлот" планирует перевезти порядка 2,3 миллионов пассажиров на Дальний Восток и в Калининград до конца 2025 года. Специалисты надеются сохранить доступность перелетов для граждан. В частности, наращивается количество городов, включенных в программу полетов по плоским тарифам. К имеющимся ранее населенным пунктам теперь добавились Улан-Удэ, Якутск, Анадырь, Благовещенск.

Планируем перевезти не менее 1,5 млн пассажиров - это больше, чем в 2024 году, - только по направлениям Дальнего Востока. Совокупно объем перевозок (Дальний Восток и Калининград) составит порядка 2,3 млн пассажиров. Сергей Александровский, глава "Аэрофлота"

Известно, что "Аэрофлот" перевез 480 тысяч пассажиров в воздушном сообщении с Геленджиком и Краснодаром после возобновления в этих города работы местных аэропортов. Совокупная частотность по рейсам на Кубань составляет 88 рейсов в неделю. Из воздушной гавани Краснодара выполняются также международные маршруты. В частности, улететь оттуда можно в Ереван, Дубай, два города Египта и Стамбул.

Мишустин: потенциал развития авиаперевозок в России полностью не раскрыт.

Фото и видео: Правительство России