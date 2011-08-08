Мишустин: потенциал развития авиаперевозок в России полностью не раскрыт

Глава кабмина принял с докладом руководителя "Аэрофлота" Сергея Александровского.

Потенциал развития на территории страны авиационных перевозок еще не в полной мере раскрыт, поэтому государству важно сформировать надежную основу долгосрочного планирования. Соответствующее заявление сделал российский премьер-министр Михаил Мишустин в Москве, принимая с докладом генерального директора компании "Аэрофлот" Сергея Александровского. Чиновник счел, что в отрасли еще есть над чем работать. В частности, речь идет о развитии воздушных маршрутов между регионами, а также на заграничных направлениях. Особенно вопрос актуален для дружественных стран, в частности, Китая, поток путешественников в который регулярно растет.

Здесь нужно добиться максимально эффективного использования всех доступных возможностей и ресурсов...чтобы люди могли четко видеть свои перспективы, в случае если они отправляются в путешествие либо планируют какую-то поездку. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Председатель федерального правительства уточнил, что ранее глава государства Владимир Путин неоднократно говорил о том, что власти должны обеспечить для населения связанность субъектов друг с другом.

