  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:16
43
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Мишустин: потенциал развития авиаперевозок в России полностью не раскрыт

0 0

Глава кабмина принял с докладом руководителя "Аэрофлота" Сергея Александровского.

Потенциал развития на территории страны авиационных перевозок еще не в полной мере раскрыт, поэтому государству важно сформировать надежную основу долгосрочного планирования.  Соответствующее заявление сделал российский премьер-министр Михаил Мишустин в Москве, принимая с докладом генерального директора компании "Аэрофлот" Сергея Александровского. Чиновник счел, что в отрасли еще есть над чем работать. В частности, речь идет о развитии воздушных маршрутов между регионами, а также на заграничных направлениях. Особенно вопрос актуален для дружественных стран, в частности, Китая, поток путешественников в который регулярно растет.

Здесь нужно добиться максимально эффективного использования всех доступных возможностей и ресурсов...чтобы люди могли четко видеть свои перспективы, в случае если они отправляются в путешествие либо планируют какую-то поездку.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Председатель федерального правительства уточнил, что ранее глава государства Владимир Путин неоднократно говорил о том, что власти должны  обеспечить для населения связанность субъектов друг с другом.

Мишустин: ответственное поведение бизнеса поможет экологическому благополучию.

Фото и видео: Правительство России

Теги: аэрофлот, гражданская авиация, михаил мишустин, сергей александровский
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии