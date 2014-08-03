Мишустин: ответственное поведение бизнеса поможет экологическому благополучию

По его словам, штрафы за нарушение природного законодательства не должны быть самоцелью.

Ответственное поведение бизнеса поможет экологическому благополучию. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой.

Глава правительства отметил, что с помощью экологической повестки Россия сохраняет и приумножает природное богатство в интересах людей. По его словам, штрафы за нарушение природного законодательства не должны быть самоцелью. Мишустин подчеркнул, что главными целями являются среда, чистый воздух, чистая вода и экологическое благополучие

И если это так, то, соответственно, можно обойтись без штрафов, а ответственное поведение бизнеса сформирует ту самую среду, не стимулируя контролирующие органы как можно больше начислять штрафов. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

При этом Мишустин согласился с тем, что если произошло нарушение экологического законодательства, то его необходимо пресекать. Кроме того, необходимо работать по профилактике таких событий.

Ранее Мишустин заявил о планах достичь мировых темпов роста экономики к 2026 году.

Видео: Правительство России