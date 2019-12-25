Мишустин заявил о планах достичь мировых темпов роста экономики к 2026 году

Развитие обрабатывающей промышленности, в том числе машиностроения, инфраструктурные проекты и появление новых рабочих мест должны на выходе, с учетом снижающейся инфляции.

Глава Кабмина РФ Михаил Мишустин, говоря о том, что российская экономика должна в 2026 году показать темпы роста не ниже среднемировых, одновременно отмечает и те драйверы, что должны этому росту способствовать. Такое мнение выразили эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Развитие обрабатывающей промышленности, в том числе машиностроения, инфраструктурные проекты и появление новых рабочих мест должны на выходе, с учетом снижающейся инфляции, дать нужный рост. Отдельно телеграмеры отметили, что это с учетом продолжающейся войны. Когда она закончится, в экономику вернутся еще 4-5% ВВП, уходящих сегодня на войну.

И с учетом того фундамента, что правительство создает все эти годы, сомневаться в дальнейшем росте не приходится. Как и в том, что он точно будет не за счет нефти и газа, хотя, конечно, с их участием. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: официальный сайт президента РФ