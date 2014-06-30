Эксперты прокомментировали слова Путина об экзистенциальной угрозе ИИ

Использование ИИ не должно размывать ответственность человека за результат.

В ходе выступления Владимира Путина на СПЧ, президент упомнянул экзистенциальную угрозу искусственного интеллекта. Как неиспользование ИИ в принципе, так и его чрезмерное использование несут серьезные опасности. Первое грозит отставанием в развитии, второе – перекосом в развитии с формированием непреодолимого разрыва в обществе между элитами, способными мыслить самостоятельно, и массами, способными лишь "нажимать кнопку". На эти слова обратили внимание авторы Telegram-канала "Мейстер".

Авторы поста уверены, что подход России к проблеме пока формируется, и важный ориентир тут – "человек всегда ответственен", что президент подчеркнул отдельно. Использование ИИ не должно размывать ответственность человека за результат, и видимо этот юридический барьер и будет стоять у нас в качестве страховки от применения ИИ и его продукции "во все поля".

Одно дело знать, что за применение ИИ максимум заставят переписывать студенческую работу, а совсем другое, знать, что за такое применение можно и присесть, если что-то пойдет не так. Будем смотреть дальше, формирование подходов крупных государств к ИИ и использованию его результатов – одна из самых интересных тем предстоящих лет. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: официальный сайт президента РФ