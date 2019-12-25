  1. Главная
Эксперты прокомментировали борьбу офлайн-ритейлеров с маркетплейсами
Сегодня, 12:07
Противоречия на рынке электронной коммерции продолжают копиться. Как отмечает Telegram-канал "Мейстер", такие крупные ритейлеры, как DNS, "М.Видео", "Детский мир", Hoff направили обращение в правительство, где подтвердили каждый пункт претензий региональных производителей. 

Например, гендиректор ПАО "М.Видео" Феликс Либ заявил, что скидки должны оставаться нормальным коммерческим инструментом, а не механизмом вытеснения конкурентов за счет кросс-субсидирования. Кроме того, ритейлеры указывают на колоссальный диспаритет: иностранные продавцы платят комиссии в десятки раз меньше, чем российские резиденты. Совладелец "Леонардо" Борис Кац отметил, что неисполнение навязанных платформой условий ведет селлеров к штрафам и банкротству.

Традиционная розница открыто поддержала банки в требовании запретить маркетплейсам заниматься финансовой самодеятельностью и демпингом. Конфликт вышел на уровень, где кулуарные договоренности уже не работают. Решать проблему придется системно.

