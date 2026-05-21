  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:55
202
lizapoluda Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На побережье Туапсинского округа вновь обнаружили мазут: волонтёры убирают загрязнение

0 0

В МЧС заявили, что разлив нефти в Туапсе ликвидирован, однако экологи уверены, что выбросы на пляжи будут продолжаться.

Волонтёрка Екатерина Штерн сообщила в Telegram-чате "Разлив на связи"  о новых выбросах мазута на берег в посёлке Тюменском Туапсинского округа. По мнению эколога Романа Пукалова, пятно принесло южными и западными ветрами из открытого моря.

Екатерина рассказала, что волонтёры оперативно вышли на уборку утром, пока солнце ещё не нагрело загрязнение. Благодаря этому удалось предотвратить просачивание нефти в гальку.

В МЧС заявили, что разлив нефти в Туапсе ликвидирован, однако экологи уверены, что выбросы на пляжи будут продолжаться. Волонтёры отмечают, что силы на исходе, но они намерены продолжать работу и завершить уборку до 1 июня.

Ранее мы сообщили о том, что туристы обсуждают обидные прозвища на Черноморье от местных.

Видео: Telegram / ТУАПСЕ: Дневник Тюменского 1Г (Екатерина Штерн)

Теги: новости россии, экология
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии