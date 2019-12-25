В Ленобласти пройдёт всероссийская акция по посадке леса

В субботу, 23 мая, в Ленинградской области состоится центральное мероприятие Всероссийской акции по посадке леса. Об этом сообщили в региональном комитете по природным ресурсам.

Событие пройдёт в Орлинском участковом лесничестве Гатчинского лесничества. Сбор участников назначен на период с 10:00 до 11:00 по мск. Основные работы по высадке деревьев будут проходить с 11:00 до 14:00.

Организаторы обеспечат всех желающих саженцами, инвентарём и перчатками. Участникам рекомендуют одеться по погоде и взять непромокаемую обувь. После завершения работ для добровольцев будет организован вкусный обед.

Координаты места сбора: N 59.255463 E 30.216930.

Фото: Пресс-служба Комитета по природным ресурсам Ленобласти