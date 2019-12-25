Эксперты прокомментировали новую стратегию национальной безопасности США

Ряд вещей в документе теперь проговаривается яснее, включая, в частности, переориентацию США на противостояние с Китаем.

Обновленная стратегия национальной безопасности США в редакции Дональда Трампа не так отличается от предыдущих, как многим кажется, считают авторы Telegram-канала "Мейстер", отмечая, что ряд вещей в документе теперь проговаривается яснее, включая, в частности, переориентацию США на противостояние с Китаем.

Новым стала констатация кризиса Европы и необходимости возрождения европейского духа, ради чего США намерены работать с патриотическими партиями, уточнили телеграмеры. При этом растущее влияние патриотических партий в Европе, как отмечено в стратегии, дает основания для оптимизма.

И вот это можно считать главной новацией: Штаты де-факто объявляют войну евробюрократии в ее текущем изводе. Болеть мы тут будем, разумеется, за красивый футбол – мало что может эффективнее подорвать дееспособность НАТО и единство ЕС. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: Pxhere