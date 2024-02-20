Путин заявил о необходимости активнее работать с соцсетями: мнение экспертов

Телеграмеры также перечислили постепенно сменяющие друг друга инструменты воздействия на общественное мнение.

Авторы Telegram-канала "Мейстер" обратили внимание на слова Владимира Путина в интервью India Today о необходимости активнее работать с соцсетями. Как подчеркнули эксперты, театр 200 лет назад, периодическая печать и кино 100 лет назад, радио 80 лет назад, телевидение в конце XX века, сеть сейчас – это все постепенно сменяющие друг друга инструменты воздействия на общественное мнение.

Охват этих инструментов расширяется по мере расширения пространства этого мнения: как отмечают телеграмеры, если во времена Александра I общество тех, чье мнение играло роль, действительно исчерпывалось кругом завсегдатаев Большого и Мариинки, то сейчас оно стало несколько шире в силу прогресса как технического, так и социального. Но работать с этим обществом по-прежнему нужно.

Какие-то инструменты приходится блокировать, когда вред, наносимый с их помощью, начиняет превышать пользу от их применения. С какими-то придется работать, в том числе в силу необходимости влиять на умы не только в России, но и за ее пределами. Еще раз отметим, что в этой войне закрываться наглухо – не наш метод. Наш метод – комбинируя разные способы воздействия на умы и каналы передачи информации рассказывать о происходящем. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали слова Ушакова о том, что содержание переговоров Путина и Уиткоффа решено не разглашать.

Фото: официальный сайт президента России