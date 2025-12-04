Эксперты прокомментировали слова Ушакова о том, что содержание переговоров Путина и Уиткоффа решено не разглашать

Ни РФ, ни США не настроены получать очередную порцию европейских поправок.

Слова помощника президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрия Ушакова о том, что содержание переговоров решено не разглашать, относятся в первую очередь не столько к самой встрече, сколько к обстановке в целом, считают эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Авторы поста уверены, что ни РФ, ни США не настроены получать очередную порцию европейских поправок, неизбежных в случае публикации результатов.

Европу из процесса, похоже, попытаются выключить, в том числе и коррупционным скандалом на уровне Еврокомиссии, в условиях которого ЕС скорее всего не сможет продолжить поддержку Украины в требуемом объеме. А предъявлять свои условия мира, не будучи в силах ни вести войну, ни ее спонсировать, Европа тем более вряд ли сможет. Telegram-канал "Мейстер"

Видео: официальный сайт президента России