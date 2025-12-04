  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:06
156
lizapoluda Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Эксперты прокомментировали слова Ушакова о том, что содержание переговоров Путина и Уиткоффа решено не разглашать

0 0

Ни РФ, ни США не настроены получать очередную порцию европейских поправок.

Слова  помощника президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрия Ушакова о том, что содержание переговоров решено не разглашать, относятся в первую очередь не столько к самой встрече, сколько к обстановке в целом, считают эксперты Telegram-канала "Мейстер". 

Авторы поста уверены, что ни РФ, ни США не настроены получать очередную порцию европейских поправок, неизбежных в случае публикации результатов. 

Европу из процесса, похоже, попытаются выключить, в том числе и коррупционным скандалом на уровне Еврокомиссии, в условиях которого ЕС скорее всего не сможет продолжить поддержку Украины в требуемом объеме. А предъявлять свои условия мира, не будучи в силах ни вести войну, ни ее спонсировать, Европа тем более вряд ли сможет. 

Telegram-канал "Мейстер"

В России создали "Институт поддержки детского блогинга": мнение экспертов.

Видео: официальный сайт президента России

Теги: мейстер, политика
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии