В России создали "Институт поддержки детского блогинга": мнение экспертов

В ходе Конгресса "Инноационная практика: наука+бизнес" стало известно о создании Института поддержки детского блогинга. Как считают экспперты Telegram-канала "Мейстер", до сих пор сетевая активность несовершеннолетних не задействовалась никак – максимум ограждалась от опасных воздействий на детей. Средств общения с младшими возрастами, если не брать школу, у государства в принципе не осталось, однако сейчас, учитывая возможности сети, подойти к общению с детьми можно куда более тонко и избирательно, чем это можно было себе представить в советское время.

Как уточнил в своем выступлении заместитель начальника управления общественных проектов администрации президента Российской Федерации Алексей Жаричети, дети нынешнего поколения "альфа" будут жить в XXII веке. Роль семьи и родителей в воспитании – важнейшая, а значит нам надо воспитать их правильно.

И если сетевая активность детей и подростков получит интересные площадки и достойные примеры – это пойдет на пользу всем. Так что за реализацией идеи стоит посмотреть внимательно. Telegram-канал "Мейстер"

