Бывший российский премьер-министр Сергей Степашин предрек снижение цен на вторичном рынке жилья. В комментарии журналистам "телеканала 360.ru" руководитель Совета Российской гильдии риелторов Константин Апрелев пояснил, какие тенденции могут ждать граждан страны на рынке недвижимости в ближайшее время. Эксперт заметил, что сейчас отечественный рынок вторичного жилья очень консервативен, а случаев, когда квартиру начинают продавать дешевле, фиксируется немного. Для реализации такого плана продавец должен сильно торопиться со сделкой. Например, речь идет о том, что он должен рассчитаться с долгами. Специалист добавил, что снижение ключевой ставки лишь увеличит потребительский спрос.

Как вы думаете, что должно произойти, чтобы несколько миллионов человек вдруг независимо приняли решение продавать свое жилье дешевле? Должны произойти какие-то изменения, которые ухудшают покупательскую активность. Но я пока этого не усматриваю. Константин Апрелев, эксперт

По мнению эксперта, первичный рынок недвижимости в России действительно ждут непростые времена при сценарии, в котором власти не изменят система проектного финансирования.

