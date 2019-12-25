Кабмин распределил на проект "Новый ритм строительства" свыше 700 млн рублей

Федеральное правительство на российской территории распределило на реализацию национального проекта "Новый ритм строительства" на текущие и следующие годы свыше 700 миллионов рублей. Соответствующей информацией в Москве на оперативном совещании со своими заместителями поделился премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник пояснил, что государственное финансирование будет направлено на организацию прикладных научных исследований и разработку новых нормативно-технических актов, которые необходимы специалистам для внедрения передовых технологий как в проектировании, так и в строительстве. Также денежные средства уйдут на профессиональную подготовку кадров, переориентацию школьников и студентов
Михаил Мишустин, глава кабмина России
Премьер-министр указал коллегам на то, что реализуемые властями мероприятия направлены на усиление эффективности при создании промышленной, социальной, коммунальной инфраструктуры.Такими методами чиновники планируют усилить продуктивное использование сырья, материалов, энергии. Это в свою очередь позволит сократить затраты, нагрузку на экологию, увеличит производительность труда за счет развития инноваций и внедрения на производства современных технологий.
Фото: Правительство России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все