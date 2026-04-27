В Петербурге прошёл "Добрый субботник": сотрудники Комитета по строительству привели в порядок сад Девятого Января

В Санкт-Петербурге состоялся общегородской "Добрый субботник", в котором приняли участие сотрудники Комитета по строительству и подведомственного Управления строительными проектами. Одной из площадок стал сад Девятого Января в Кировском районе — один из пейзажных парков города. Здесь участники занимались уборкой территории после зимы: собирали листву, ветки и мусор. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

По словам сотрудников Комитета, в этом году объем работ оказался чуть меньше, чем обычно. Главный специалист ведомства Аэлита Бабкина отметила, что сказалась ранняя весна — значительная часть мусора уже была убрана ранее, поэтому участникам субботника было проще привести территорию в порядок.

Сотрудники работали на закрепленных участках. Как рассказала главный специалист юридического управления Евгения Феоктистова, часть территории оказалась особенно сложной из-за цветников, где невозможно использовать грабли. В таких местах ветки приходилось собирать вручную. Она подчеркнула, что, несмотря на трудности, участие в субботнике приносит удовлетворение, поскольку позволяет внести вклад в благоустройство города и сохранение исторического парка.

Акция прошла 25 апреля при поддержке Минстроя России и стала частью Всероссийского субботника. В работах приняли участие 187 сотрудников Комитета по строительству и подведомственных учреждений. Некоторые сотрудники пришли вместе с детьми, что придало мероприятию семейный характер.

Заместитель председателя Комитета по строительству Артур Сливний отметил, что участники активно включились в работу с самого начала. По его словам, сотрудники убирали накопившийся за зиму мусор и последствия недавнего шторма, включая сломанные ветки.

После завершения работ для участников организовали небольшую праздничную программу с концертом и полевой кухней.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"