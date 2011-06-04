В парке Строителей прошёл "Добрый субботник": к акции присоединились сотрудники Фонда капстроительства

На уборку вышли около 120 сотрудников фонда.

В Санкт-Петербурге состоялась городская экологическая акция "Добрый субботник", объединившая сотрудников предприятий, представителей органов власти и жителей города. Одной из площадок стал парк Строителей, где порядок наводили специалисты Фонда капитального строительства и реконструкции. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Как рассказал главный инженер Фонда Олег Шеин, организация традиционно участвует в подобных акциях дважды в год. В этот раз на уборку вышли около 120 сотрудников, при этом многие пришли вместе с семьями, поэтому фактическое число участников оказалось выше. Он также отметил, что Фонд занимается реализацией социальных объектов в рамках Адресной инвестиционной программы, а участие в субботниках рассматривает как дополнительный вклад в создание комфортной городской среды.

Субботник стал частью подготовки города к весенне-летнему сезону. Участники очищали территорию от прошлогодней листвы, веток и бытового мусора. По словам одной из участниц, Тамары Снегирёвой, участие в акции — это возможность лично повлиять на состояние города. Она подчеркнула, что для неё важно видеть Петербург чистым и ухоженным, особенно с учётом его статуса туристического центра.

Другой участник акции, Гамза Искендеров, рассказал, что регулярно принимает участие в весенних и осенних субботниках. По его словам, такие мероприятия не только помогают поддерживать порядок, но и формируют культуру коллективной ответственности за окружающую среду, объединяя людей разных возрастов и профессий.

Субботники в Петербурге проходят два раза в год и остаются важной частью городской экологической повестки. В парке Строителей акция завершилась неформальным общением участников — после работы для них организовали общее чаепитие.

В этот же день сотрудники Комитета по строительству и подведомственного Управления строительными проектами привели в порядок сад Девятого Января в Кировском районе.

