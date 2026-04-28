Портовики провели экологическую акцию "Чистый остров" в Петербурге

В Санкт-Петербурге состоялась традиционная экологическая акция "Чистый остров", которую провели сотрудники Первой Портовой Компании – Морского порта Санкт-Петербург и Контейнерного терминала Санкт-Петербург. В этом году инициативу поддержала администрации Кировского района — заместитель главы администрации Андрей Коршунов отметил отличную организацию субботника.
Порт является неотъемлемой частью Санкт-Петербурга, и портовики всегда в центре городских событий. Сегодня мы, как обычно, поддержали мероприятия по благоустройству. Портовики вышли на улицы города в двух локациях. Может показаться, что это немного в масштабах мегаполиса, однако, если каждый из нас сделает маленькие шаги на пути к улучшениям, наш город станет лучше.
Дмитрий Воробьев, начальник управления по связям с общественностью Морского порта Санкт-Петербург
Работы развернулись на Путиловской набережной Канонерского острова и на Межевом канале — в сквере у памятника "Героям-морякам-балтийцам". Участники очистили территорию от мусора и прошлогодней листвы, высадили саженцы липы у Главных ворот порта и оформили цветочные клумбы. В проведении работ участвовали специалисты Всероссийского общества охраны природы.
Я считаю, что это уже такая добрая традиция: после зимы мы выходим в рамках акции, чтобы привести в порядок территорию, что-то высадить. Это уже устоявшаяся практика.
Наталья Калягина, заместитель председателя Всероссийского общества охраны природы по СПб и ЛО
С каждым годом подобные акции собирают все больше участников и постепенно закрепляются как привычная часть весеннего благоустройства города.
Я участвую в этом мероприятии не первый год – порт проводит такие акции ежегодно. Ранее мы занимались благоустройством Канонерского острова: высаживали деревья, проводили уборку. В этом году решили дополнительно привести в порядок территорию у порта, чтобы сотрудникам было комфортнее.
Светлана Скюття, сотрудница АО "Морской порт Санкт-Петербург"
Акция объединила сотрудников предприятий и жителей района, подтверждая, что такие инициативы становятся устойчивой частью городской жизни и общей заботы о среде.
Видео: Piter.TV
