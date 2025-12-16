Минстрой назвал проектное финансирование для застройщиков слишком дорогим

Никита Стасишин рассказал о том, как отрасль реагирует на высокую ключевую ставку.

Проектное финансирование для застройщиков стало слишком дорогим, у этой схемы есть потребность в оптимизации. Соответствующее заявление в интервью информационному агентству "ТАСС" на полях Петербургского экономического форума сделал заместитель министра по строительству и жилищно-коммунальным услугам (ЖКХ) Никита Стасишин. Чиновник из федерального правительства указал, что стоимость проектного финансирования также влияет на доступность жилья. Объем запуска новых проектов за первые четыре месяца текущего года растет. Однако это происходит потому, что компании доделали документацию, прошли экспертизу и перевернули бриджи в проектное финансирование. Таким образом теперь ставка капитализируется.

Но даже несмотря на ключевую ставку, даже на ту, какой она была в 2025 году, сегодня отрасль благодаря проектному финансированию стала недешевой и есть куда стремиться по оптимизации. Никита Стасишин, замглавы Минстроя РФ

В профильном ведомстве уточнили, что кредитные линии проектного финансирования открыты на 23 триллиона рублей, из которых десять триллионов рублей уже выбраны. На счетах эскроу находится порядка 7,4 триллиона рублей.

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Фото: Telegram / ТАСС