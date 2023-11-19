На Крестовском острове открылся круглогодичный бассейн под открытым небом

В большом бассейне есть дорожки для скоростного и свободного плавания, маленькая чаша с гидромассажем — для детей.

Сегодня, 28 июня, на Крестовском острове состоялось торжественное открытие нового спортивного комплекса "Бассейн у флагштока". Первыми гостями стали дети-спортсмены, а уже сегодня вечером бассейн примет всех желающих.

Особенность нового комплекса — возможность купания под открытым небом в любое время года. Температура воды будет поддерживаться на комфортном уровне 28–32 градуса. Одновременно здесь смогут отдыхать 196 человек.

Комплекс включает две чаши: 50-метровый бассейн для взрослых и подростков от 13 лет с дорожками для скоростного и свободного плавания, а также 20-метровую чашу, которая может использоваться как детский бассейн (для детей 5–12 лет) или зона гидромассажа.

Для комфорта посетителей оборудованы шезлонги с зонтами, сауны, современные раздевалки и кафе. Проект обещает стать новым популярным местом отдыха петербуржцев в любое время года.

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Фото: ВКонтакте / Флагшток | Общественное пространство | СПБ