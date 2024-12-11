Два бассейна с подогревом откроют в пространстве "Флагшток"

Сейчас на объекте проводятся пусконаладочные работы.

Пространство "Флагшток" продолжает расширяться. К летнему сезону планируется открытие двух круглогодичных бассейнов и других объектов.

На площади в 1500 квадратных метров, с видом на Финский залив, вскоре появятся открытые бассейны на Крестовском острове. Уже этим летом у горожан появится возможность поплавать здесь.

Сейчас на объекте проводятся пусконаладочные работы. Специалисты проверяют состояние труб на предмет возможных протечек и тестируют работу инженерных систем. Комплекс будет включать две чаши: одна длиной 50 метров, другая — 20 метров.

Зимой гости смогут прямо из раздевалки выходить к воде. Бассейн будет работать круглый год и станет частью общественного пространства "Флагшток". Летом же здесь можно будет кататься на роликовых коньках, играть в футбол, волейбол или попробовать себя на синтетическом льду.

Для удобства посетителей доступ на территорию бассейна будет осуществляться по билетам и по сеансам.

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Фото: Telegram / Флагшток