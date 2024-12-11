На Московском шоссе на территории завода Ladoga построят жилье

В РСТИ сделку пока не комментировали.

Производитель алкоголя Ladoga сдал в аренду с последующим выкупом девелоперу РСТИ участок на Московском шоссе, где сейчас находится завод по производству водки и джина, следует из ЕГРЮЛ. Сам завод в течение пяти лет планируют перенести на другую площадку.

Речь идёт об участке 3,7 га на Московском шоссе, 13, который принадлежит ООО "Ран-Эстейт" ("дочка" Ladoga). Сейчас там находится алкогольный завод. Представитель Ladoga пояснил "Ъ-СПб", что передача земли в аренду РСТИ связана с планами по переносу производства на новую площадку в промзону "Красносельская". В РСТИ сделку пока не комментировали, но предполагается, что участок будет застроен жильём.

Директор отдела продажи земли и девелоперских проектов Nikoliers Антон Орлов считает, что стоимость данного участка можно оценить в 3,5-3,8 млрд рублей. Данная локация соответствует проекту бизнес-класса со средней стартовой ценой квартир от 300 тысяч рублей за м2.

Фото: Piter.tv