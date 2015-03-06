Павильон "Китайская кухня" открыли в Ораниенбауме после реставрации

Сейчас в восстановленном павильоне представлена выставка, знакомящая посетителей с бытовыми реалиями середины позапрошлого столетия.

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова проинформировала о завершении реставрации павильона "Китайская кухня" в составе ансамбля парка Ораниенбаум.

Здание, построенное в середине XIX века (1852–1854 гг.) и являющееся уникальным памятником стиля историзм, вошло в комплекс Собственной дачи наряду с павильоном Катальной горки и Китайским дворцом.

Сейчас в восстановленном павильоне представлена выставка, знакомящая посетителей с бытовыми реалиями середины позапрошлого столетия, демонстрирующими приспособления, используемые поварами того времени, такими как ножечистка, боборазмалывающий аппарат, гладильный каток для столовых тканей и орешница-терка.

Работы по восстановлению павильона продолжались два года, специалисты вернули зданию первоначальный внешний вид фасадов и кровли, открыли исторические дверные проемы, воссоздали погреб, каменный плиточный пол, оригинальные оконные конструкции и двери.

Комплексная программа реставрации Ораниенбаума начата в 2011 году и охватила целый ряд значимых памятников: Большой Меншиковский дворец, церковный корпус, дворец Петра III, Картинный дом, павильон Катальной горки, Китайский дворец, нижний сад и верхний парк.

Ранее мы сообщили о том, что путевой дворец Петра I откроют в 2026 году в Стрельне.

Фото: Telegram / Ольга Любимова