Путевой дворец Петра I откроют в 2026 году в Стрельне

ГМЗ "Петергоф" включает в себя 33 музея.

Генеральный директор ГМЗ "Петергоф" Роман Ковриков на фестивале "Интермузей-2025" сообщил, что реставрация Путевого дворца Петра I в Стрельне перешагнула экватор. Уникальный памятник архитектуры, где останавливался первый российский император во время своих поездок в Кронштадт, откроет двери для посетителей уже в следующем году.

Параллельно музей-заповедник, включающий 33 музея, готовит к открытию 34-й объект – павильон "Китайская кухня" в Ораниенбауме. Новая экспозиция раскроет гастрономические традиции и быт императорской семьи.

Особое внимание уделяется реставрации "Монплезира" – любимого дворца Петра I в Петергофе, название которого с французского переводится как "мое удовольствие". Работы должны вернуть памятнику его исторический облик.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге к 2026 году построят завод по производству промышленных роботов.

Фото: ВКонтакте / Петергоф