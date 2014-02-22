В Петербурге к 2026 году построят завод по производству промышленных роботов

Производство разместят в Приморском районе.

В Особой экономической зоне "Санкт-Петербург" появится новое предприятие по выпуску промышленных роботов для гибких производственных систем. Объем инвестиций в проект составит 570 млн рублей, сообщил ТАСС глава городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

Производство разместят на площадке ОЭЗ "Новоорловская" в Приморском районе. Площадь завода составит 7 тыс. "квадратов". Реализацией проекта занимается компания "Семаргл", входящая в группу INTRATOOL и специализирующаяся на автоматизации производств, роботизации логистики и проведении НИОКР.

Запуск предприятия запланирован на 2026 год. Новое производство позволит обеспечить российские предприятия современными промышленными роботами и сократить зависимость от иностранных технологий.

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Фото: Telegram / Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле