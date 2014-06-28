Катамаран "Форт Обручев" спущен на воду в Петербурге

Катамаран предназначен для функционирования на туристическом водном маршруте, соединяющем центральную часть Петербурга с островом фортификационных сооружений в Кронштадте.

Средне-Невский судостроительный завод торжественно спустил на воду новейший скоростной пассажирский катамаран проекта "Котлин" под названием "Форт Обручев".

Как сообщили в Комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, судно "Форт Обручев" является пятой единицей из шести катамаранов уникальной серии "Котлин".

Катамаран предназначен для функционирования на туристическом водном маршруте, соединяющем центральную часть Петербурга с островом фортификационных сооружений в Кронштадте, отметили представители власти города.

На данном маршруте уже эксплуатируются четыре судна данной серии: "Форт Кроншлот", "Форт Петр I", "Форт Александр I" и "Форт Тотлебен".

Ранее мы сообщили о том, что инвестиции резидентов ОЭЗ "Санкт-Петербург" за I квартал возросли на 57%. Комментируя ситуацию, губернатор города Александр Беглов подчеркнул значимость ОЭЗ как платформы для привлечения капитала и стимулирования инновационного развития региона. Рост инвестиций более чем в полтора раза подтверждает уверенность предпринимателей в эффективности проекта нашей особой экономической зоны. Этот позитивный тренд даёт реальные плоды – удвоившийся налоговый вклад, создание высокооплачиваемых рабочих мест и прочную основу для дальнейшего экономического подъёма промышленности Петербурга.

Фото: Telegram / Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле