Инвестиции резидентов ОЭЗ "Санкт-Петербург" за I квартал возросли на 57%

Лидеры по росту прибыли – "БИОКАД", "ВЕРТЕКС" и "Новартис Нева".

Резиденты Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Санкт-Петербург" увеличили объём вложений за I квартал 2025 года до 7,6 миллиардов рублей, что превышает показатель предыдущего года на 57%. Годом ранее, в первом квартале 2024-го, инвестиции составили 4,8 миллиарда рублей. Наиболее крупными инвесторами стали компании "БИОКАД", "ОДК-Климов" и Центр перспективных технологий (ЦПТ).

Комментируя ситуацию, губернатор города Александр Беглов подчеркнул значимость ОЭЗ как платформы для привлечения капитала и стимулирования инновационного развития региона. Рост инвестиций более чем в полтора раза подтверждает уверенность предпринимателей в эффективности проекта нашей особой экономической зоны. Этот позитивный тренд даёт реальные плоды – удвоившийся налоговый вклад, создание высокооплачиваемых рабочих мест и прочную основу для дальнейшего экономического подъёма промышленности Петербурга.

Выручка предприятий резидента за указанный период достигла почти 24,8 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4 миллиарда рублей. Лидеры по росту прибыли – "БИОКАД", "ВЕРТЕКС" и "Новартис Нева".

Сумма налоговых платежей резидентов ОЭЗ за отчётный период превысила 3,6 миллиарда рублей, что на 44% больше показателя первого квартала 2024 года (2,5 миллиарда рублей). Основная доля налогов поступила от компаний "ВЕРТЕКС", "БИОКАД" и "ПАНТЕС". Всего за три месяца на предприятиях резидента созданы 412 новых рабочих мест. С момента основания особой экономической зоны в 2006 году общий объем привлечённых инвестиций составил свыше 134,5 миллиарда рублей, заработано порядка 519 миллиардов рублей выручки, собрано 75 миллиардов рублей налогов, из которых 26,7 миллиарда перечислено в городской бюджет. Всего создано почти восемь тысяч квалифицированных рабочих мест.

На сегодняшний день статус резидента ОЭЗ получили 69 компаний, планирующие вложить в развитие проектов более 234 миллиардов рублей. Территория зон расположена на четырёх площадках общей площадью свыше 337 гектаров ("Нойдорф", "Новоорловская", "Парнас", "Шушары"). Срок функционирования особого режима ОЭЗ продлится до 2054 года.

Ранее мы сообщили о том, что в ОЭЗ Петербурга появится центр по производству беспилотников.

Фото: Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга