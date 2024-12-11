В ОЭЗ Петербурга появится центр по производству беспилотников

В 2025 году на территорию Особой экономической зоны привлекут как минимум 10 новых резидентов.

Особая экономическая зона Северной столицы пополнится тремя новыми центрами инновационных разработок. В частности, планируется возведение НПЦ по созданию беспилотных авиасистем, – сообщают в пресс-службе городской администрации.

Строительство одного инновационного центра на площадке ОЭЗ "Новоорловская" уже в текущем году. Два других разместят в "Шушарах". Даты начала работ над ними не приводятся.

Мы оказываем необходимую поддержку нашим предприятиям, занимающимся инновационной деятельностью. Город стал опорной площадкой для нового президентского нацпроекта по беспилотным авиационным системам (БАС). На базе одного из будущих инновационных центров будем разрабатывать и производить новые модели таких аппаратов. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Во второй петербургский БАС войдут объекты лабораторно-исследовательского комплекса. Первый, напомним, был создан на базе Технопарка Северной столицы в прошлом году.

Помимо прочего, как отмечают городские власти, в ОЭЗ Петербурга в 2025 году намерены привлечь не менее 10 новых резидентов.

Ранее мы рассказывали, что в Выборгском районе Санкт-Петербурга введена в эксплуатацию новая школа на 550 мест.

Pxhere (носит иллюстративный характер)